شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النفط: اليمن يدعو شركات النفط لاستئناف الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة النفط والمعادن اليمنية في وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم الاثنين إن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تدعو شركات النفط لاستئناف عمليات الإنتاج والاستكشاف في البلاد. ودعت الوزارة أيضا شركات النفط المحلية والدولية لجعل مقراتها باليمن في العاصمة المؤقتة عدن.

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