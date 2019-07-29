شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الرقابة المالية يوقف نشاط "ديسكفرى للمحافظ" 30 يوماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم (695) لسنة 2019، والمتضمن في مادته الأولى وقف شركة ديسكفري لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة 30 يوماً، إعمالاً لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها.

وحدد القرار، تفعيل وقف نشاط شركة ديسكفري لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لمدة 30 يوماً تبدأ من يوم 30 يوليو حتى يوم 28 أغسطس المقبل، وفقاً للخطاب الوارد من الهيئة العامة للرقابة المالية.