شكرا لقرائتكم خبر عن التصديرى للصناعات الهندسية: 750 لقاء ثنائيا علي هامش "HATS EGYPT" نهاية سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن إستقدام بعثة مشتريين دوليين من 50 مشترى دولي في بقطاعي الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ تحت عنوان "HATS EGYPT"، والتي تعد الأهم في القطاع نظراً لأنها ستوفر مالايقل عن 750 لقاء بين بعثة المشتريين الدوليين ومايقارب من 30 شركة مصرية، بالإضافة إلي توفير المجلس أجنحة عرض للشركات المشاركة لعرض منتجاتها.

وأضاف المجلس في بيان له، أن بعثة المشتريين الدوليين تم الترتيب لها خلال الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر المقبل، حيث ستبدأ الفاعليات بلقاءات ثنائية بين كافة الأطراف بهدف تحقيق تعقادات بين الأطراف المعنية، فيما تم ترتيب زيارات ميدانية لبعثة المشتريين لبعثة لكبري المصانع للتعريف بقدرات الصناعة المصرية .

Advertisements

وأشار المجلس إلى أن البعثة تم التنسيق لها منذ فترة طويلة وتم أختيار الـ 50 مشتري دولي من بين قائمة شملت مايقارب من 1000 مشتري، مشيراً إلى أن الأختيار أستهدف المشتريين أصحاب القدرة في إتخاذ قرار بتوقيع اتفاقيات مباشرة مع الأطراف المصرية خلال اللقاء.

وعن أبرز الدول التي تم الترتيب مع مشتريين دوليين جاءت تونس والأردن والمغرب ونيجريا، وغانا، وجنوب إفريقيا، وتانزانيا، ولبنان، مؤكدًأ أن البعثة الدولية من المشتريين هي الأكبر في القطاع، مشيراً إلى أن مثل تلك اللقاءات تأتي في إطار حرص المجلس علي دعم الصادرات المصرية وفق خطة وزارة التجارة والصناعة لزيادة الصادرات 2030.

الجدير بالذكر، أن التصديري للصناعات الهندسية قد خاطب في وقت سابق أعضاء المجلس بتوفير أجنحة لعرض منتجاتهم، بالإضافة إلى توفير فرص للقاء للشركات الغير أعضاء والمهتمة بحضور اللقاءات الثنائية، فيما سيتم موافاة الشركات الراغبة في المشاركة بقائمة تضم المشترين الأجانب المستهدف إستقدامهم على هامش الحدث لإختيار الشركات التي ترغبون في عقد لقاءات ثنائية معها.