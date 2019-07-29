شكرا لقرائتكم خبر عن "ساما": القروض العقارية الجديدة للأفراد تقفز بـ429% خلال الشهر الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، اليوم، استمرار نمو عدد القروض العقارية السكنية المقدمة للأفراد من جميع المؤسسات التمويلية من بنوك تجارية وشركات تمويلية في شهر يونيو من العام الجاري، إذ بلغ عدد عقود التمويل العقاري السكنية الجديدة الممنوحة للأفراد من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات تمويل نحو 9,711 عقد، مسجلاً بذلك نسبة نمو 429% مقارنة بيونيو 2018م، وبلغت القيمة الإجمالية للقروض 4.362 مليار ريال، محققة نسبة نمو تجاوزت 309% على أساس سنوي.

وأوضحت "ساما" من خلال تقريرها الشهري ونقلته "واس" مواصلة النمو في عدد العقود العقارية المُقدمة للمواطنين، وذلك بدعم من برامج الإسكان الحكومية، ليصل إجمالي عدد القروض المقدمة خلال النصف الأول من 2019م نحو 68,520 عقد تمويلي بقيمة 31,381 مليار ريال، مقارنة بنحو 20 ألف عقد بقيمة 12,746 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2018م، محققة بذلك نموًّا يتجاوز 242% في أعداد العقود ونحو 146% في حجم التمويل مقارنة بنفس الفترة في 2018م.

ولفت التقرير إلى أن الزيادة في أعداد العقود التمويلية تجاوزت 7 آلاف عقد تمويلي، إذ سجل شهر يونيو 2018م توقيع 1,835عقدًا مقابل 9,711 عقدًا في يونيو 2019م، كما زاد حجم التمويل العقاري في يونيو الماضي بأكثر من 3 مليارات ريال مقارنة بإجمالي التمويل في يونيو 2018م والذي لم يتجاوز 1,066 مليار ريال، مقارنة بنحو 4.4 مليار في يونيو 2019م.

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وبحسب تقرير مؤسسة النقد، فقد تم إبرام قرابة 93% من قيمة عقود التمويل العقاري المقمة للأفراد في يونيو 2019م عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرم نحو 7% منها عن طريق شركات التمويل العقاري في المملكة.

كما تشير الإحصائيات إلى أن عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان الحكومية في شهر يونيو 2019م عن طريق الممولين العقاريين من بنوك وشركات تمويلية، بلغت 8,332 عقد، مشكلة ما يتجاوز 86% من إجمالي العقود المقدمة، وبقيمة إجمالية بلغت 3,٦ مليار ريال، أي حوالي 82% من إجمالي قيمة التمويل للعقود المبرمة خلال شهر يونيو 2019م.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي أشارت في تقاريرها السابقة من هذا العام إلى تحقيق القروض العقارية قفزاتٍ كبيرةً تجاوزت 3 أضعاف مما حُقق العام الماضي، إذ بلغ إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد في يناير الماضي نحو 9,578 عقدًا مقابل 2,674 عقدًا في يناير 2018، ونحو 9,736 عقدًا تمويليًّا في فبراير 2019م مقابل 3,143 عقدًا في فبراير 2018م، و12,148 عقدًا تمويليًّا في مارس 2019 مقابل 3,973 في نفس الشهر من العام الماضي كما سجل شهر أبريل قرابة 14.398 عقدًا تمويليًّا بقيمة إجمالية تجاوزت 6.4 مليار ريال، كانت هي الأعلى في تاريخ البنوك السعودية مقابل 4,286 عقدًا في أبريل 2018م، وسجل شهر مايو توقيع 12,949 عقدًا بقيمة 5.6 مليارات ريال، كم بيّنت الإحصائيات الرسمية للمؤسسة أن إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد بنهاية 2018م بلغت نحو 50,496 عقدًا بقيمة إجمالية تقارب 29.5 مليار ريال، وفي عام 2017م قرابة 30,833 عقدًا بقيمة 21,025 مليار ريال، أما 2016م فقد شهد توقيع نحو 22,259 عقدًا تمويليًّا بقيمة 17,096 مليار ريال.