شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الاسترلينى يسجل أدنى مستوياته أمام الدولار منذ مارس 2017 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين أدنى مستوياته، أمام الدولار الأمريكي، منذ مارس عام 2017، في الوقت الذي يلوح فيه خيار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وأورد النبأ قناة "سكاي نيوز" البريطانية .

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني الجديد، بوريس جونسون، يسعى إلى التوصل لاتفاق جديد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" مع استمرار الاستعدادات لخروج بريطانيا بدون اتفاق من التكتل الأوروبي في الحادي والثلاثين من أكتوبر القادم.