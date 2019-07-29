شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين جامع: 15 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لتنفيذ مشروعات ب6 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى تصريحات لليوم السابع، أن الجهاز وقع اتفاقية تمويل بـ 15 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبى لتنفيذ مشروعات تنموية في عدد 6 محافظات.

وأضافت، أن التركيز يكون على مشروعات تنموية وخدمية ومجتمعية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن الجهاز لا يركز على محافظة دون أخرى لكنه يسعى للعمل على كافة المحافظات ومنهم محافظات فى صعيد مصر.

وأشارت إلى التركيز على المناطق الأكثر احتياجا بالتنسيق مع المحافظين، وتحديد أولوية التمويل يكون وفق دراسة وبتواصل مع الجهات المانحة والتى تحدد المشروعات التى يتم العمل عليها.

يشار إلى أن جهاز المشروعات أعلن اليوم تفاصيل مشروعات التطوير العمراني/ الاجتماعي بالمناطق الأربعة المستهدفة والمطبق فيها برنامج الارتقاء الحضرى وهى (عزبة خير الله والزاوية وميت عقبة وارض اللواء)، قد بلغ 35 مشروعا، منها 19 مشروعا بمحافظة القاهرة، 16 مشروع بمحافظة الجيزة، تصل تكلفتها الإجمالية حوالي 260 مليون جنيه.