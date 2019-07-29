شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: أرباح بنك ناصر الاجتماعى تتجاوز المليار جنيه لأول مرة منذ إنشائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أن المؤشرات المالية لأداء أعمال بنك ناصر الاجتماعى أظهرت نموًا ملحوظًا فى جميع القطاعات خلال العام المالى 2018/2019 حيث بلغ إجمالى ميزانية البنك 17.87 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.93 مليار جنيه عن العام المالى السابق، كما ارتفعت أرباح البنك إلى مبلغ 1.08 مليار جنيه فى مقابل 736 مليون جنيه للفترة المماثلة من العام السابق بزيادة قدرها 345 مليون جنيه بنسبة 47% كما وصل عدد عملاء الحسابات الجارية بالبنك إلى مليون و98 الف عميل .

جاء ذلك خلال عقد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى اجتماعًا برئاسة وزارة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة البنك لعرض التقرير السنوى عن العام المالى 2018/2019 المتضمن تطور مؤشرات أداء البنك خلال العام المالى والقوائم المالية والإيضاحات المتممة لها والحساب الختامى فى 30/6/2019

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وأضافت الوزارة، أنه فى سبيل تحقيق التنمية الاجتماعية للمواطنين وبصفة خاصة الفئات الأولى بالرعاية بلغ المنصرف فى مجالات نشاط التكافل الاجتماعى للبنك مبلغ 1.03 مليار جنيه لعدد 1.8 مليون مستفيد، كما تم منح اعانات ومساعدات نقدية وعينية للأسر الأكثر احتياجًا بمبلغ 55.4 مليون جنيه لعدد 57794 مستفيد وتم منح قروض حسنة لمحدودى الدخل بدون عائد وبشروط ميسرة بمبلغ 393.3 مليون جنيه، لعدد 43680 مستفيدا، كما بلغت مصارف الزكاة بالبنك مبلغ 581 مليون جنيه لعدد 1.722.542 مستفيد.

وأكد الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أنه فى مجال النشاط المصرفى للبنك أعلن فاروق أن إجمالى المنصرف من التمويلات المختلفة التى قدمها البنك لعملائه بلغت 8.43 مليار جنيه منها منح تمويلات إسكان لفئة محدودى الدخل بمبلغ 5 مليارات جنيه لعدد 91288 مستفيدا، كما تم منح تمويلات استثمارية وتحسين الدخل لأصحاب المشروعات الصغيرة الجديدة لخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة بمبلغ 3.28 مليار جنيه لعدد 7172 مستفيدا وتمويل عمليات شراء وسائل النقل والانتقال المختلفة بمبلغ 197.6 مليون جنيه حيث يقوم البنك بتمويل شراء السيارات الخاصة والأجرة والنقل مقابل دفع مقدم بسيط 20% من قيمة التمويل وبآجال سداد طويلة تصل إلى 90 شهرا .

وأضاف فاروق، أنه خلال الاجتماع تمت الموافقة على رفع عدد من الفروع من المستوى (ب) إلى المستوى (أ) وذلك نظرًا إلى زيادة حجم أعمال وعدد عملاء هذه الفروع.