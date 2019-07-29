شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: بتروناس وجيه.إكس.تي.جي ربما تشتريان حصة فى مصفاة بينا الهندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر مطلع إن بتروناس الماليزية وكونسورتسوم تقوده جيه.إكس.تي.جي هولدنجز اليابانية من بين الشركات المهتمة بشراء حصة في مصفاة بينا النفطية بالهند.

وتشغل بهارات عمان للمصافي مصفاة بينا في وسط الهند، وتصل طاقتها إلى 156 ألف برميل يوميا من النفط الخام، وبهارات عمان مشروع مشترك بالمناصفة بين شركة نفط عمان وبهارات بتروليوم كورب التي تديرها الدولة.

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وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لسرية المناقشات "هناك مجموعة جديدة من الشركات التي تواصلت مع بهارات بتروليوم بشأن حصة في مصفاة بينا".

وقال المصدر إن بهارات بتروليوم تخطط لمضاعفة طاقة المصفاة خلال الأعوام الخمسة المقبلة وبناء مجمع بتروكيماويات قد يتطلب استثمارا بحوالي 500 مليار روبية (7.24 مليار دولار).

ولم ترد بهارات بتروليوم على طلب التعقيب ولم يتسن الوصول إلى بتروناس وجيه.إكس.تي.جي للتعليق.