شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الاثنين 29-7-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين 29-7-2019، مستهل تعاملات سوق الصاغة استقرارا ملحوظا لجميع الأعيرة، إذ سجل عيار 21 قرابة 655 جنيها للجرام بدون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

Advertisements

عيار 21 سجل 655 جنيها للجرام عيار 18 سجل 561 جنيها للجرام عيار 24 سجل 749 جنيها للجرام الجنيه الذهب 5240 جنيها أوقية الذهب 1418 دولار.

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها الخليج 365، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

وأسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص الخليج 365 على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب.