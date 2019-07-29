شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: تنفيذ 1055 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى باستثمارات 65 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‫أكدت وزارة الإسكان، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 276 مشروعاً لمياه الشرب منذ عام 2014 وحتى الآن، بتكلفة 35.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى 67 مشروعاً جارٍ تنفيذها، بتكلفة 8.3 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها حتى شهر يونيو 2020.

‫وأضافت، أنه تم منذ عام 2014 وحتى الآن، الانتهاء من تنفيذ 155 مشروعاً لصرف صحى المدن، بتكلفة 17 مليار جنيه، ومن المستهدف حتى شهر يونيو 2020، الانتهاء من تنفيذ 69 مشروعاً، بتكلفة 9.8 مليار جنيه.

‫وأشارت إلى أنه تم أيضاً منذ عام 2014 وحتى الآن، الانتهاء من تنفيذ 624 مشروعاً لصرف صحى المناطق الريفية بتكلفة 12.4 مليار جنيه، ومن المقرر حتى شهر يونيو 2020، الانتهاء من تنفيذ 170 مشروعاً، بتكلفة 7.5 مليار جنيه.

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‫وفيما يتعلق بمشروع تنفيذ 52 محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية لمياه الصرف الصحى بالصعيد، أوضحت، أنه تم الانتهاء من 16 محطة للمعالجة الثنائية، وجارٍ تنفيذ 18 محطة أخرى، كما تم الانتهاء من 10 محطات للمعالجة الثلاثية، وجارٍ تنفيذ 8 محطات أخرى، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ جميع المحطات تباعاً بنهاية العام الجارى 2019.

‫وفيما يتعلق بمشروعات الطرق، أكدت أنه منذ 2014 وحتى الآن، تم الانتهاء من تنفيذ 1695 كم طولى من الطرق، بتكلفة 9.15 مليار جنيه، ومن المقرر بنهاية شهر ديسمبر 2019، الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من رافد مطوبس / أبوالروس، بطول 16 كم، بتكلفة 450 مليون جنيه، والانتهاء من مشروع محور التعمير بمحافظة المنوفية (طريق شبين الكوم / طملاي) بطول 16 كم، بتكلفة 833 مليون جنيه، كما أنه من المقرر بنهاية شهر ديسمبر 2020، الانتهاء من تنفيذ عدد من مشروعات الطرق الرئيسية والفرعية الجارى تنفيذها بطول 850 كم، بتكلفة 5 مليارات جنيه.