شكرا لقرائتكم خبر عن دانة غاز: ارتفاع الدفعات المستلمة من "كردستان" إلى 293 مليون درهم خلال النصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "دانة غاز" عن ارتفاع حصتها من الدفعات المستلمة من مبيعات شركة "بير بتروليوم" من المكثفات وغاز البترول المسال والغاز- في إقليم كردستان العراق بنسبة 74% خلال النصف الأول من عام 2019.

وقالت الشركة، في بيان على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن حصتها من الدفعات النقدية المستلمة في إقليم كردستان العراق ارتفعت إلى 80 مليون دولار (293 مليون درهم) في النصف الأول مقارنة بـ 46 مليون دولار (169 مليون درهم) في نفس النصف الأول من العام الماضي.

وسبق أن أعلنت شركة "دانة غاز"، عن استلامها مبلغ 177 مليون درهم (48 مليون دولار) كدفعة من عملياتها في مصر.

وكشفت النتائج المالية للشركة في وقت سابق عن ارتفاع أرباحها بنسبة 151% خلال الربع الأول من العام 2019 بالغة 128 مليون درهم (35 مليون دولار)، مقابل صافي ربح بلغ 51 مليون درهم (14 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام 2018.