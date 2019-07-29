شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "الأهلي التجاري" توصي بتوزيع 1.1 ريال للسهم عن النصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري، بجلسته المنعقدة أمس الأحد، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك عن النصف الأول من عام 2019، بقيمة 3.3 مليار ريال.

وأفاد البنك، في بيان لموقع السوق، اليوم الإثنين، بأن عدد الأسهم المستحقة للأرباح تبلغ 3 مليار سهم، بحصة تبلغ 1.10 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 11% من القيمة الاسمية للسهم.

وأشار البيان، إلى أن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية تداول الأول من أغسطس المُقبل، على أن يتم التوزيع في 21 أغسطس المُقبل.

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وكان البنك قد قام بتوزيع أرباح نقدية على مساهميه عن النصف الأول من عام 2018، بقيمة 2.989 مليار ريال، بحصة تبلغ ريالاً واحداً للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 10% من القيمة الاسمية للسهم. كذلك وزع البنك أرباحاً نقدية عن النصف الثاني من عام 2018، بقيمة 3.288 مليار ريال، بحصة تبلغ 1.10 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 11% من القيمة الاسمية للسهم.

وجدير بالذكر أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 3.2 مليار ريال خلال الربع الأول من العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغت 3 مليار ريال في الربع المقابل من العام 2018.

وأشار البنك إلى أن ارتفاع الأرباح في الربع الأول من العام الجاري يرجع إلى ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة ودخل الاستثمارات كما انخفضت مصاريف العمليات الأخرى الذي قابله جزئيا انخفاض في دخل رسوم الخدمات المصرفية والدخل من تحويل عملات أجنبية.