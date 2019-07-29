شكرا لقرائتكم خبر عن "حلواني إخوان" تتحول للخسائر وتتكبد 3.7 مليون ريال خلال الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية غير المدققة لشركة حلواني إخوان، المعلنة اليوم الإثنين، عن تحولها لتحقيق الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي ي 30 يونيو 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 3.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 8.5 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

كذلك تراجعت الأرباح التشغيلية إلى 6.1 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 16 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثاني إلى زيادة تكلفة مبيعات الشركة في المملكة العربية السعودية بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية.

كذلك ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع في الشركة التابعة في مصر بسبب إعادة هيكلة ادارة المبيعات وافتتاح فروع جديدة مما أدى إلى زيادة المبيعات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وبحسب البيان، ارتفعت مصاريف البيع و التوزيع في الشركة في السعودية نتيجة زيادة الأنشطة و العروض التسويقية لمواجهة المنافسة في السوق المحلي بالاضافة الي تطبيق المعيار الدولي رقم 16 اعتبارا من 1 يناير 2019 مما انعكس علي زيادة قيمة الاهلاكات في الربع الحالي.

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وفي المُقابل، ارتفعت الإيرادات إلى 200.2 مليون ريال بالربع الثاني من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 198.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.8 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 25 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة تراحع بلغت 92.8%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 5.5 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 16.5 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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