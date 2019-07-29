شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "دلة الصحية" تتراجع 18.2% بالربع الثاني لزيادة المصروفات والتكاليف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة دله للخدمات الصحية، المعلنة اليوم الإثنين، عن التراجع في الأرباح بنسبة 18.2% خلال الربع الثاني المنتهي ي 30 يونيو 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 15.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 18.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

كذلك تراجعت الأرباح التشغيلية إلى 18.1 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 19.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الثاني إلى زيادة تكلفة التشغيل المصاحبة لرفع مستويات تشغيل مستشفى نمار، بالإضافة إلى زيادة تكاليف التمويل بسبب زيادة الرفع المالي لتشغيل مستشفى دلة-نمار وزيادة استثمارات الشركة. كذلك ارتفعت تكاليف قبل تشغيل مستشفى د. محمد الفقيه التي تملك الشركة حصة منها.

وفي المُقابل، ارتفعت الإيرادات إلى 286 مليون ريال بالربع الثاني من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 273.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 50.5 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 76.8 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة تراحع بلغت 34.2%.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 35.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 58.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2017.

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