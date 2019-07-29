شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "المجموعة السعودية" تتراجع 36% بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الأولية للمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، المعلنة اليوم الإثنين، تراجعاً في الأرباح بنسبة 36.1% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 205 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 321 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وتراجعت الأرباح التشغيلية بنسبة 41% إلى 435 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 737 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الثاني إلى انخفاض حصة المجموعة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة (SCP،JCP) لتبلغ للربع الحالي 112 مليون ريال، مقابل 187 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، نتيجة انخفاض أسعار المنتجات.

كذلك انخفضت حصة المجموعة في أرباح الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) لتبلغ للربع الحالي 96 مليون ريال، مقابل 136مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

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وتراجعت الإيرادات إلى 1.7 مليار ريال بالربع الثاني من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 2.2 مليار ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 383 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 520 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة تراحع بلغت 36.3%.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 178 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 199مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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