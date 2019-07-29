شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار البيع يقود أرباح "بتروكيم" للتراجع 36.5% بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال الشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم"، المعلنة اليوم الإثنين، عن التراجع في الأرباح بنسبة 36.5% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 183 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 288 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وتراجعت الأرباح التشغيلية بنسبة 44% إلى 321 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 573 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الثاني إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، على الرغم من انخفاض في مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية وتكاليف التمويل ومصاريف الزكاة، وارتفاع في الإيرادات الأخرى.

كذلك تراجعت الإيرادات إلى 1.7 مليار ريال بالربع الثاني من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 2.2 مليار ريال في الربع المقابل من 2018.

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وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 371 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 622 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة تراحع بلغت 40.3%.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 187 مليون ريال خلال الربع الأول من 2019، مقابل أرباح بلغت 334 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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