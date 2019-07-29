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شكرا لقرائتكم خبر عن "كريم" تعقد شراكة مع "الكويت الوطني" لتحصيل المدفوعات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت شركة كريم التي تتخذ من دبي مقرا لها وتتخصص بالنقل التشاركي عقد شراكة جديدة مع بنك الكويت الوطني المدرج ببورصة الكويت المالية.
وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" يتولى بنك الكويت الوطني بموجبها إدارة تحصيل مدفوعات عملاء شركة كريم.
وقال خالد نسيبة، المدير العام لشركة كريم في دول مجلس التعاون الخليجي: من خلال شراكتنا الجديدة مع بنك الكويت الوطني، سيتم تحصيل مدفوعات عملاء شركة كريم من خلال البنك.
وقال محمد عثمان، مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني: "سعداء بتوفير أعلى معايير الأمان التي تتيح للعملاء إتمام معاملاتهم إلكترونياً، بالإضافة إلى زيادة حجم المدفوعات غير النقدية".
وقامت شركة كريم- في مارس الماضي بتوقيع اتفاقية مع شركة أوبر، والتي بموجبها تستحوذ الأخيرة على كريم مقابل 3.1 مليار دولار أمريكي.
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