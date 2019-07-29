شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تمضي قُدماً في خصخصة مطاحن الدقيق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت المؤسسة العامة للحبوب وإتش إس بي سي العربية السعودية، المستشار المالي لعملية التخصيص، انتهاء عملية تأهيل المستثمرين للمرحلة الأولى من تخصيص قطاع مطاحن الدقيق بالربع الأول من عام 2019 وفقاً لمعايير التأهيل المتضمنة لوثيقة التأهيل المنشورة على موقع المؤسسة العامة للحبوب.

وأوضحت المؤسسة في بيان على موقعها الإلكتروني إطلاق مرحلة تقديم العروض لتخصيص قطاع مطاحن الدقيق بتاريخ 28 ذي القعدة 1440هـ (الموافق 31 يوليو 2019م) وذلك بمشاركة وثيقة طلب العروض مع المستثمرين المؤهلين.

وستشمل هذه المرحلة إجراء دراسات العناية المهنية اللازمة من قبل المستثمرين المؤهلين وتنتهي بتقديم العروض المالية. وتجدر الإشارة إلى أن المشاركة في مرحلة تقديم العروض ستنحصر على المستثمرين المؤهلين.

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وقالت مصادر مطلعة في أبريل الماضي إن مجموعة الراجحي القابضة السعودية والغرير في دبي تحالفتا في كونسورتيوم لعرض شراء مطاحن دقيق من المؤسسة العامة للحبوب السعودية الحكومية.

وكانت المؤسسة قد قالت في السابق إنها ستبيع عملياتها الخاصة بأنشطة الطحن عبر طرحها من خلال 4 كيانات يتم تأسيسها خصيصا لهذا الغرض، بينما ستحتفظ بأنشطة أخرى. وسيحوز كل كيان صوامع حبوب ومصانع أعلاف ومطاحن دقيق.

وكانت المؤسسة العامة للحبوب عرضت المطاحن للبيع العام الماضي، في واحدة من أولى عمليات الخصخصة في المملكة. والمؤسسة أحد أكبر مشتري القمح والشعير في العالم وتستورد كامل إمدادات القمح السعودية البالغة نحو 3.5 مليون طن سنويا.

يُذكر أن قطاع مطاحن إنتاج الدقيق من القطاعات التي يجري العمل على تخصيصها بالكامل وفقاً لبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث تمثّل عملية التخصيص هذه أحد مبادرات الركيزة الثالثة من وثيقة برنامج التخصيص والتي تتمتع بإشراف ودعم الجهات التنظيمية والتنفيذية المُختصة وعلى رأسها وزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق الاستثمارات العامة والمركز الوطني للتخصيص.