شكرا لقرائتكم خبر عن "دو" تعتزم إطلاق المرحلة الثانية من الجيل الخامس نهاية 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد الرئيس التنفيذي للبنية التحتية لدى شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" أن الشركة تعتزم تدشين المرحلة الثانية من شبكة الجيل الخامس بمعيار "SA" في الإمارات نهاية 2020.

ولفت سليم البلوشي إلى أن شبكات الجيل الخامس التي يتم نشرها حالياً، تشكل المرحلة الأولى لشبكات الجيل الخامس التي تعمل بمعيار "NSA"، الذي يعتمد على الشبكات القائمة للجيل الرابع.

وأشار إلى عزم الشركة ضخ استثمارات جديدة تتراوح بين 1.3 إلى 1.5 مليار درهم خلال العام الجاري، وأنه سيتم توجيه 90% من هذه الاستثمارات إلى تجهيزات ومعدات الشبكة المركزية للجيل الخامس، بحسب صحيفة الاتحاد.

وأوضح أن تسريع "دو" خطط نشر شبكة الجيل الخامس بالدولة، جاء بناء على توقعات بأن يلحق الطلب سريعاً بشبكات الجيل الخامس، في سيناريو مشابه لتقدم مساري العرض والطلب بعد طرح شبكات الجيل الرابع، حيث زادت نسب إشغال الشبكة.

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وأكد أنه خلال 2020 ستكون هناك تغطية متسارعة جداً لشبكات الجيل الخامس، ما سيزيد نسب إشغال الشبكة، سواء من الأفراد أو المؤسسات.

وأشار البلوشي إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات اضطلعت بدور رئيس في تمكين المشغلين من تحقيق السبق والريادة على صعيد إطلاق شبكات الجيل الخامس في الدولة، من خلال مبادرتها بتوفير الترددات الطيفية اللازمة للمشغلين.

وكشفت النتائج المالية للشركة منذ أيام عن ارتفاع أرباحها بنسبة 2.5% خلال الربع الثاني من العام 2019 بالغة 463.8 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 452.7 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2018.

وكشفت النتائج المالية للشركة في وقت سابق عن تراجع أرباحها بنسبة 12.3% خلال الربع الأول من العام 2019 بالغة 449.5 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 512.6 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.