شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع الوطنية: أصول قديمة خفضت الأرباح بـ 200 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع الوطنية، إن تراجع أرباح الشركة بالربع الثاني 2019 يعود إلى أسباب عدة منها "إعادة تقييم أصول قديمة، سبق وجودها بالشركة وقبل أكثر من 6 سنوات، تسببت بخفض أرباح الربع الثاني بحوالي 200 مليون ريال".

وأوضح مطلق المريشد، في مقابلة مع "العربية" أن "إعادة تقييم الأصول في مشاريع مع شركة الصناعات الميكانيكية المتقدمة، قبل أكثر من 6 سنوات، ومع تأخر هذه المشاريع وإبرام صفقة ترونوكس – كريستل لم يعد هناك حاجة للاستمرار بها".

وشرح أن الاعتراف بتقييم هذه الأصول "جرى وفق المعايير المحاسبية بما أن ليس لها فائدة مستقبلية.

وأكد أن هذه الأصول "لن يكون لها أثر جديد على نتائج الشركة، لكن بالنسبة لتقييم بقية الأصول فهذا متروك للمستقبل".

وأشار إلى تأثر بيانات "التصنيع" من تقييم الفرق بين القيمتين العادلة والدفترية الصافية لصفقة "ترونكس- كريستل" والتي كانت أرباح هذه الصفقة 643 مليون ريال، حصة "التصنيع" منها 508 مليون ريال.

Advertisements

وأوضح أن أرباح شركة التصنيع الوطنية تراجعت بنسبة 25% إلى 296.7 مليون ريال بالربع الثاني من العام الحالي، وهي "تمثل قيمة الأرباح التشغيلية مضافاً لها نسبتنا من أرباح (ترونكس)".

وقال إن قيمة ديون "التصنيع" ككل بمختلف أنشطتها تبلغ حوالي 15 مليار ريال، متوقعاً تراجع تكلفة التمويل بحدود 250 مليون ريال للعام الحالي، مع تراجع سعر الفائدة "السايبور".

وتراجعت أرباح شركة التصنيع الوطنية بنسبة 25% إلى 296.7 مليون ريال بالربع الثاني، مقارنة بـ395.8 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وفي فترة الـ6 أشهر، تراجعت أرباح "التصنيع" بنسبة 39.7% إلى 456.2 مليون ريال، مقارنة بـ757 مليون ريال بالنصف الأول من العام الماضي.

يُذكر أن التصنيع الوطنية حققت صافي أرباح بلغ 159.5 مليون ريال خلال الربع الأول من 2019، مقابل أرباح بلغت 361.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.