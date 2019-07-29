شكرا لقرائتكم خبر عن "دانة غاز" تفوض مستشارا لبيع أصولها في مصر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فوضت شركة دانة غاز المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية بنك الاستثمار تيودور بيكرينج هولت آند كو لتقديم المشورة لها في بيع أصولها بمصر التي تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار. وحسب مصادر لوكالة رويتروز فسوف تتحول الشركة للتركيز على أنشطتها في كردستان العراق. Advertisements وأصول التنقيب والإنتاج التابعة لدانة غاز في مصر هي أصول برية في منطقة دلتا النيل باستثناء القطاع السادس في شرق البحر المتوسط. وأضافت المصادر أن قرار البيع في مصر "استراتيجي" كما تريد الشركة تركيز مواردها على الاستثمارات في كردستان. وفي سياق متصل أعلنت شركة دانة غاز في صباح اليوم ارتفاع حصّتها من الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة في حقلي خورمور وجمجمال التابعين لشركة "بيرل بتروليوم" بنسبة 10% في إقليم كردستان العراق، وذلك في أعقاب مصادقة شركة "غافني كلاين آند أسوشييتس" مؤخراً على احتياطيات الحقلين.

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