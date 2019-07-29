شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع موجودات "ساما" بـ1.3% في يونيو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودية "ساما"، (البنك المركزي) ارتفاع الموجودات إلى 1.961 تريليون في نهاية شهر يونيو الماضي، مقارنة مع 1.936 تريليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو بنسبة 1.3%.

وكشفت بيانات مؤسسة النقد العربي ارتفاع الموجودات على أساس سنوي بنحو 25 مليار ريال.

وعلى أساس شهري تراجعت موجودات ساما 3 مليار ريال، حيث كانت في مايو الماضي 1.964 تريليون ريال، بانخفاض 0.2%، وفقا للعربية نت.

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وارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى ساما في يونيو إلى 1.899 تريليون ريال، مقابل 1.871 تريليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، ومقابل 1.951 في شهر مايو السابق عليه.

وارتفع إجمالي الموجودات لدى النظام المصرفي في نهاية شهر يونيو الماضي إلى 3.862 تريليون ريال، مقابل 3.764 تريليون ريال، في نهاية يونيو من العام الماضي بارتفاع 2.6%.

وكشفت البيانات ارتفاع قيمة مطلوبات المصارف من الحكومة إلى 351.6 مليار ريال، مقابل 284.3 مليار ريال في شهر يونيو من العام الماضي.

وعلى أساس سنوي ارتفع إقراض المصارف للقطاع الخاص إلى 1.465 تريليون ريال، مقابل 1.43 تريليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، ومقابل 1.47 تريليون ريال، في الشهر السابق عليه.