شكرا لقرائتكم خبر عن "ديار للتطوير" تستكمل الأعمال الإنشائية في فندق "ميلينيوم البرشاء" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "ديار للتطوير"، وفنادق ومنتجعات "ميلينيوم"، اليوم الأحد، عن استكمال الأعمال الإنشائية في مشروع "ميلينوم البرشاء"، وهو فندق من فئة الأربع نجوم وشقق فندقية من فئة سوبيريور.

وتتوقع الشركة، في بيان لموقع "دبي" المالي، أن يبدأ الفندق في استقبال زواره بعد الافتتاح الأولي مطلع أغسطس المُقبل.

وبحسب البيان، يضم المبنى المكون من 7 طوابق 408 وحدة تشمل 109 شقق فندقية (93 شقة بغرفة نوم واحدة و16 شقة بغرفتي نوم) و 299 غرفة فندقية منها 15 جناحاً.

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كذلك تشمل المرافق بهواً للفندق وآخر للشقق السكنية، ومطعماً مع فناء خارجي؛ ونادياً صحياً؛ وصالة رياضية، ومنطقة لعب للأطفال. وتشمل المرافق الترفيهية المتميزة في الفندق مناطق مخصصة للرجال والنساء ومسبحا منفصلا للنساء.

وكانت ديار قد أعلنت، خلال يوليو الجاري، عن عن قُرب استكمال أعمال البناء والتشييد في المرحلتين الأولى والثانية من مشروع ميدتاون، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 96% في منطقة أفنان المكونة من سبعة مبان تضم 659 شقة، ووصلت نسبة الإنجاز إلى 87% في منطقة دانية المكونة من ستة مبان تضم 579 شقة.

وتجدر الإشارة إلى أن ديار حققت صافي ربح بلغ 18.3 مليون درهم خلال الربع الأول من 2019، مقابل صافي ربح بلغ 40.1 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.

هذا وبلغ إجمالي الإيرادات 175.8 مليون درهم خلال الربع الأول من 2019، مقابل 176.5 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.