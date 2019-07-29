شكرا لقرائتكم خبر عن "الدار العقارية" تُرسي عقدين لتنفيذ مشروعي "الريمان" و"ريفلكشن" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "الدار العقارية" عن بدء أعمال البنية التحتية الأساسية في مشروع "الريمان"، الذي تم إطلاقه في وقت سابق من العام الجاري، ويتضمن قطع أراض سكنية وتجارية في موقع ضمن منطقة الشامخة الاستثمارية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "أبوظبي" للأوراق المالية، بأن عملية البدء في الأعمال جاءت بعد إرسائها عقداً بقيمة 794 مليون درهم على شركة "ترايستار للهندسة والإنشاءات" لتكون المقاول الرئيسي للمشروع.

وبموجب العقد، الذي يمتدّ لـ 24 شهراً، ستقوم "ترايستار" بتنفيذ أعمال إنشاء الطرق والبنية التحتية الأساسية وكذلك كافة الأعمال الخاصة بتجهيز الأراضي وبناء أنظمة صرف مياه الأمطار وإنشاء شبكة الصرف الصحي، إلى جانب تركيب شبكة الغاز وخطوط المياه والري وأنظمة الاتصالات وغيرها من أعمال الطرق العامة كالإنارة وتنسيق المساحات الخضراء.

وقالت الشركة إن أعمال الإنشاء في جزيرة السعديات اكتملت إلى حد كبير في مشروع "ممشى السعديات" ويجري حالياً تنفيذ أعمال التشطيب، كما تشهد أعمال إنشاء مشروع "جواهر السعديات" تقدماً جيداً وصولاً نحو تسليمه قبل الجدول الزمني المحدد خلال العام الجاري، حيث دخلت أعمال التجهيزات الخشبية والديكورات والتركيبات الداخلية مراحلها النهائية.

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وأفادت الشركة بأن أعمال الحفر وتمهيد الأرض ووضع الأعمدة الأساسية بالإضافة إلى تنفيذ الاختبارات اللازمة قد اكتملت، ويجري حالياً تجهيز الأساسات لاستكمال أعمال البناء.

وفيما يخص مشروع "ريفلكشن" السكني الواقع في جزيرة الريم بقيمة 220 مليون درهم، فقد تم ارساء التعاقد على "مجموعة فايبريكس للإنشاءات" خلال أبريل الماضي، على أن يتم إنجاز أعمال البناء في المشروع خلال 24 شهراً.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت أرباحاً صافية بلغت 492.5 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2019، مقارنة بما مقداره 668.5 مليون درهم خلال الربع المُقابل من العام 2018.

وارتفعت الإيرادات للربع الأول من 2019 إلى 1.8 مليار درهم مقارنة بما مقداره 1.5 مليار درهم خلال الربع المقابل من العام الماضي.

وعلى النحو الآخر، تراجعت الإيرادات الأخرى إلى 38.2 مليون درهم مقارنة بما مقداره 135.2 مليون درهم خلال الربع المقابل من العام الماضي.