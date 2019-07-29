شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات يقود "أسمنت نجران" لتقليص الخسائر 92% خلال الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة أسمنت نجران، المعلنة اليوم الأحد، تراجعاً في الخسائر بنسبة 91.8% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي خسائر بلغ 2.6 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 31.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وتحولت الشركة لتسجل أرباح تشغيلية بلغت 5.6 مليون ريال بالربع الثاني من العام الجاري، مقابل خسائر تشغيلية بلغت 22.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة التراجع في الخسائر خلال الربع الثاني إلى ارتفاع كمية المبيعات وارتفاع معدل سعر البيع، اضافة إلى انخفاض تكلفة الانتاج للطن.

كذلك ارتفعت الإيرادات إلى 76.3 مليون ريال بالربع الثاني من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 55.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 3.5 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 41.9 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.

يُذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 6.056 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مُقابل صافي خسارة بلغ 10.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2018.

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