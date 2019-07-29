شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين جامع: جهاز المشروعات يستهدف تشجيع الشباب علي ريادة الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن جهود الجهاز تستهدف بشكل عام في النهوض بقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، والتي تستهدف تشجيع الشباب على ريادة الأعمال وإقامة مشروعات خاصة توفر لهم فرص عمل وتحسن أوضاعهم الحياتية.

وأضافت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الجهاز للإعلان عن برنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة إن استراتيجية الجهاز في هذا المجال تهدف إلى تطوير البرامج التمويلية والخدمات غير المالية لدعم وتنمية المشروعات متناهية الصغر والاهتمام بقطاع التمويل متناهي الصغر الذي يشكل آلية فعالة لزيادة معدلات الشمول المالي.

وقالت إن الجهاز يعمل على تنفيذ توجهات الدولة نحو تنسيق الجهود مع كافة الجهات التي تعمل في مجال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، بما يحقق رفع المستوى المعيشي للمواطنين وتوفير فرص عمل جديدة وبما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.