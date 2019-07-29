شكرا لقرائتكم خبر عن الشروق للطباعة ترفع حصتها بشركة تابعة بعد شراء 7 آلاف سهم من إبراهيم المعلم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، عن شراء 14 ألف سهم من أسهم شركة وندسور لتجارة وتصنيع الورق (شركة تابعة للشروق الحديثة)، وذلك من كل من أحمد عادل علام بعدد 7 آلاف سهم، إبراهيم محمد المعلم بعدد 7 آلاف سهم، بسعر 570 جنيه للسهم.
وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الاثنين، أنه سيتم إرسال المستندات إلى البورصة المصرية سوق خارج المقصورة، للبدء فى التنفيذ اليوم، منوهة إلى أن نسبة مساهمة الشركة فى رأس مال وندسور ستصل إلى 99 % بعد تنفيذ عملية الشراء.
وحققت شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، صافى ربح بلغ 2.83 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضى، مقابل 19.96 مليون جنيه أرباح خلال ذات الفترة من العام الماضى.
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