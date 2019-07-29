شكرا لقرائتكم خبر عن "أديبتيو": تحديد سعر عرض شراء "المصرية للمشروعات" بعد دراسة القيمة العادلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة أديبيتو إيه.دى انفستمنتس، إنه تم التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية، بطلب الاستحواذ على حتى 100% من أسهم رأسمال الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية، وذلك إلى إحدى شركاتها التابعة المملوكة لها بالكامل، وما يستتبعه من شطب أسهم الشركة المصرية من البورصة المصرية.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الاثنينن، أن شركة أديبيتو وشركاتها التابعة ستلتزم بكل القواعد والمتطلبات المعنية فى سوق المال فى مصر، بما فى ذلك عرض شراء أسهم الشركة المصرية المقيدة فى البورصة المصرية طبقاً للقواعد، ولذا سيتم تحديد سعر عرض الشراء، وفقاً لدراسة القيمة العادلة التى يحددها مستشار مالى مستقل من المقيدين بسجلات الهيئة، ووفقاً لمعايير التقييم المالى، وذلك عملاً بالمادة 337 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، حيث لم يتم تحديد سعر عرض الشراء حتى الآن.