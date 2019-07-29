شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: نتجه لدمج مصلحتي الضرائب والقيمة المضافة وميكنة الإجراءات الضريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة المالية أن الوزارة تسعي إلى وضع خطة من أجل دمج مصلحتي الضرائب والقيمة المضافة، وإعادة هيكيلة الإجراءات الضريبية.

وأضافت الوزارة في المؤتمر الصحفي للاحتفال بمنظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية أن هناك خطة تسعي لها الوزارة لميكنة الإجراءات الضريبية، مشيرة إلى أنه تم التعاقد مع كبري الشركات العالمية من أجل وضع برامج تكنولوجيا من أجل ميكنة الإجراءات الضريبية لتيسير على الشركات والأفراد.