شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: نتجه لدمج مصلحتي الضرائب والقيمة المضافة وميكنة الإجراءات الضريبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة المالية أن الوزارة تسعي إلى وضع خطة من أجل دمج مصلحتي الضرائب والقيمة المضافة، وإعادة هيكيلة الإجراءات الضريبية.
وأضافت الوزارة في المؤتمر الصحفي للاحتفال بمنظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية أن هناك خطة تسعي لها الوزارة لميكنة الإجراءات الضريبية، مشيرة إلى أنه تم التعاقد مع كبري الشركات العالمية من أجل وضع برامج تكنولوجيا من أجل ميكنة الإجراءات الضريبية لتيسير على الشركات والأفراد.
كانت هذه تفاصيل خبر المالية: نتجه لدمج مصلحتي الضرائب والقيمة المضافة وميكنة الإجراءات الضريبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.