شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار بورصة البحرين بختام تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، عند مستوى 1527.68 نقطة.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 1.9 مليون سهم، بقيمة قدرها 443 ألف دينار بحرينى.

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وارتفعت 6 أسهم ببورصة البحرين وهى على الترتيب شركة البحرين للسينما بنسبة 9.84%، أعقبها شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 5.96%، تلاها شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 2.85%، ثم البنك الأهلى المتحد بنسبة 1.67%، ثم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.80%، ثم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.22%,

فيما تراجع سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 0.91%، ثم سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.43%.