شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات صناعة المحتوى لكوريا الجنوبية بنسبة 8.4% إلى 9.55 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر تقرير أن صادرات صناعة المحتوى للمواقع الإلكترونية لكوريا الجنوبية شهدت زيادة مستمرة في العام الماضي .

وأوردت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أنه طبقا لتقرير أعدته وزارة الثقافة والرياضة والسياحة ووكالة كوريا للمحتوى الإبداعي، بلغ حجم صادرات صناعة المحتوى 9.55 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة قدرها 8.4% عن العام الذي سبقه.

وسجل معدل النمو السنوي لصادرات صناعة المحتوى 16% في الفترة من عامي 2014 إلى 2018 حيث بلغ الحجم 5.27 مليار دولار في عام 2014، و5.66 مليار دولار في عام 2015، و6.08 مليار دولار في عام 2016، و8.81 مليار دولار في عام 2017.

وحسب القطاعات، سجلت صادرات صناعة ألعاب الفيديو 6.39 مليار دولار لتصل حصتها إلى 66.9% من إجمالي صادرات صناعة المحتوى، تليها صناعة الشخصيات (733 مليون دولار) ومعلومات المعرفة(644 مليون دولار) والموسيقى (564 مليون دولار).

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وفيما يتعلق بمعدل نمو الصادرات، سجلت الرسوم المتحركة 19.5%، تلاها الرسوم الكاريكاتورية (14.4%)، والمنشورات (12.7%)، والشخصيات(10.5%)، والبث (10.3%) والموسيقى (10.1%) .

وارتفعت صادرات ألعاب الفيديو بأكثر من 80% في عام 2017 ولكن معدل النمو لها انخفض إلى 7.9% في العام الماضي.

وقال التقرير إن مبيعات صناعة المحتوى المحلية ارتفعت بنسبة 5.2% في العام الماضي إلى 119.11 تريليون وون، باستثناء الرسوم المتحركة التي عانت من انخفاض في المبيعات بنسبة 1.9%، سجلت جميع القطاعات الأخرى نموا في المبيعات، مع 11.9% في الموسيقى، و9.7% في معلومات المعرفة، و7% في الرسوم الكاريكاتورية، و6.3% في البث، و6% في ألعاب الفيديو.

وحسب القطاعات، بلغت المبيعات السنوية 21.05 تريليون وون في المنشورات، و19.18 تريليون وون في البث، و 17.22 تريليون وون في الإعلانات، و16.5 تريليون وون في معلومات المعرفة، و13.93 تريليون وون في ألعاب الفيديو.

وقال التقرير إن عدد الموظفين في صناعة المحتوى في البلاد ارتفع بنسبة 1.4% ليصل إلى 653,615 شخصا في العام الماضي.