شكرا لقرائتكم خبر عن المالية : تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية فور الموافقة على القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة المالية أنه تم الاستعداد لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، مشيرة إلى أن الفاتورة الإلكترونية ستساهم في الكثير من القضاء على التهرب الضريبي، وأنه تم الانتهاء من وضع المظلة التشريعية لقانون الفاتورة الإلكترونية من خلال مجلس النواب.

واضافت الوزارة في المؤتمر الصحفي للاحتفال بنجاح المنظومة الضريبية الإلكترونية، أنه جاري تدريب العاملين بالوزارة على تطبيق المشروع، كما تم توفير كافة التقنيات المطلوبة للتنفيذ الفوري لنظام الفاتورة الإلكترونية فور انتهاء الإجراءات التشريعية للقانون.

والجدير بالذكر أن وزارة المالية أكدت أن مشروع قانون تطبيق الفاتورة الإلكترونية سيسهم في العديد من المزايا للاقتصاد القومي، مثل المساعدة في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لجميع المعاملات التجارية التي تشهدها الأسواق في مصر؛ مما يتيح متابعة وحصر المجتمع الضريبي بصورة فعالة، ومن ثم زيادة قاعدة المسجلين في ضرائب القيمة المضافة ومن ثم حصيلتها، لافتًا إلى أن تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية سيساعد في تحسين الفحص الضريبي عبر تكوين قاعدة بيانات ضخمة وتحليلها لتتكون صورة دقيقة لتعاملات ممولي الضرائب في المجتمع مما سيكون له أثر بالغ في تحسين آليات صنع السياسات المالية للدولة.