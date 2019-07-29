شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترلينى يهبط لأدنى مستوى منذ عامين بسبب مخاوف البريكست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن الجنيه الإسترلينى تراجع إلى مستوى منخفض غير مسبوق منذ عامين أمام الدولار، وذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون أن الحكومة تقوم باستعدادات قصوى لسيناريو بريكست بدون صفقة فى 31 أكتوبر المقبل.

وتراجع الإسترلينى ليصل إلى 1.2318 دولار اليوم الاثنين بعد أن 0.4% أمام اليورو عن 1.109.

وقال كونر كامبل، المحلل المالى، إن الجنيه الإسترلينى يخوض أسوأ سيناريو لنهاية يوليو، والذى يشير لثلاثة أشهر من القلق بشان بريكست.

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وكشف جونسون اليوم الاثنين عن لجنة حكومية خاصة للبريكست تكون مهمتها تولى استعدادات بريطانيا للخروج من الاتحاد الاوروبى بدون اتفاق، وهو الأمر الذى وصف بأنه الأولوية الأولى للحكومة.

وتقول إندبندنت إنه من المتوقع على نطاق واسع أن يسبب الخروج غير المنظم من الكتلة التجارية اضطرابات شديدة للشركات والمستهلكين ويسفر عن ضرر بالغ للاقتصاد البريطانى.

وصرح مايكل جوف، الوزير المسئول عن الإعداد للخروج بدون اتفاق إنه الحكومة الآن تعمل على افتراض أن بريطانيا ستغادر بدون اتفاق.