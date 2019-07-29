شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المشروعات: 570 ألف أسرة تستفيد من برنامج تطوير المناطق غير المخططة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة استفاد ما يزيد عن 370 ألف أسرة في كل من عزبة خير الله والزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، وأكثر من 200 ألف أسرة في أرض اللواء وميت عقبة بمحافظة الجيزة من خلال مشروعات برنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة.

وكشفت جامع خلال مؤتمر صحفي اليوم بأحد فنادق القاهرة، أن البرنامج اشتمل على برامج تدريبية على الأنشطة الحرفية حيث تم تدريب حوالي 70 سيدة على أعمال السباكة البسيطة بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار نشر ثقافة الحفاظ على قطرة المياه، كما يجري حاليا الإعداد لتنفيذ برامج تدريبية أخرى على تدوير المخلفات الصلبة، والمشغولات اليدوية، والخياطة، والحاسب الآلي.

يشار إلى أن عدد مشروعات التطوير العمراني/ الاجتماعي بالمناطق الأربعة المستهدفة والمطبق فيها برنامج الارتقاء الحضرى وهى ( عزبة خير الله والزاوية وميت عقبة وارض اللواء)، بلغ 35 مشروعا، منها 19 مشروعا بمحافظة القاهرة، 16 مشروعا بمحافظة الجيزة، تصل تكلفتها الإجمالية حوالي 260 مليون جنيه.