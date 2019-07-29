شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الموانئ السعودية تصدر ترخيصا لميرسك للعمل فى جميع الموانئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الهيئة العامة للموانئ (موانئ) أصدرت ترخيصا لشركة ميرسك العربية السعودية التابعة لشركة ميرسك العالمية للعمل في جميع الموانئ السعودية. وتقول ميرسك على موقعها إن لديها في الوقت الحالي خدمات شحن حاويات إلى موانئ جدة والملك عبد الله والدمام والجبيل.

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