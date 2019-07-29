شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة السياحة الدينية: بوابة العمرة المصرية تنطلق بشكل رسمى 16 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات أن بوابة العمرة المصرية ستنطلق بشكل رسمى للمرة الأولى 16 أغسطس المقبل، وهى ستكون المرحلة الأولى وسيتبعها مراحل آخرى تضيف خدمات جديدة للموقع.

وأشار إبراهيم فى تصريح لليوم السابع أن الموقع سيتضمن ضوابط العمرة التى تعتمدها وزارة السياحة كل عام، وكذلك برامج الشركات وعروض الفنادق فى المملكة العربية السعودية وحجز الطيران، والشركة ستكون مسئولة عن إدخال اسم المعتمر وبياناته والبرنامج الذى اختاره.

ولفت إبراهيم إلى أن كل الإجراءات ستتم عبر البوابة الإلكترونية المربوطة بمصلحة الجوازات، حيث تمنح وزارة السياحة باركود خاص بكل معتمر من معتمريها يتم ربطه مع مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية، و ترسل وزارة السياحة، بعد إصدار الباركود، أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران أو النقل البري أو البحرى لإصدار تذاكر سفر لهم دون غيرهم.

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وأعلن حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة أمس عن تدشين بوابة العمرة المصرية والتى سيتم من خلالها جميع إجراءات العمرة، هذه البوابة تهدف إلى تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة فى مجال السياحة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين على نحو يكفل احترام وحماية حقوقهم وكرامتهم فى الداخل والخارج، وإتاحة المعلومات الصحيحة والدقيقة للمعتمرين بما يكفل تحقيق رضا المواطن.