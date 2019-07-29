شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصلحة الضرائب: مينكة الإجراءات الضريبية سيقفز بمصر لمرتبة متقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب أن نجاح منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية في عامها الأول يعد نجاحا كبيرا، مشيدا بدور العاملين في المصلحة وما قدموه من جهد لنجاح التجربة.

وأضاف حسين خلال احتفالية وزارة المالية بنجاح المنظومة، أن ميكنة الإجراءات الضريبية واستخدام التقنيات الحديثة والمتطورة سيقفز بمصر إلى مرتبة متقدمة، مؤكدا أن مشروع الإقرارات الضريبية الإلكترونية مر بمراحل عديدة إلى أن أصبح في يناير من العام الجاري إجباري على الأشخاص الاعتباريين واختياري للأشخاص العاديين.

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وفي نفس السياق تم الإعلان عن بدء تشغيل مركز الاتصالات الإلكترونية المتكامل لمصلحة الضرائب بدءا من أول أغسطس المقبل.

والجدير بالذكر أن مركز الاتصالات الإلكترونية يأتي فى إطار التطوير المستمرالذي تقوم به مصلحة الضرائب لأنظمة العمل الخاصة بها، بهدف التسهيل على الممولين وإدخال تكنولوجيا المعلومات فى كافة الأنشطة الأساسية للمصلحة، وسيعمل بأحدث نظم الاتصال والخبرات طبقا للنظم العالمية القياسية، وذلك لتحسين مستوى الخدمة المقدم إلى الممولين/ المسجلين وتقديم العديد من الخدمات الرئيسية.

كما سيقدم قنوات اتصال اخري متعددة بالإضافة للاتصالات الهاتفية، مثل خدمات البريد الإلكتروني، وخدمات الرسايل القصيرة SMS، وخدمات مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر) وخدمات الدردشة حيث يقوم مركز الاتصالات المتكامل بتوفير معلومات عامة عن مصلحة الضرائب المصرية وأنواع الضرائب المختلفة، واللوائح ذات الصلة، كما يقوم بالرد على كافة استفسارات وشكاوى الممولين/المسجلين ومتابعتها حتى يتم حلها والبت فيها، وكذلك إرسال رسائل توعية بأحكام القوانين الضريبية واللوائح التنفيذية وكل ما هوجديد من المصلحة الى الممولين والمسجلين، هذا بالإضافة إلى إخطار الممولين والمسجلين بالمواعيد القانونية للإقرارات واللجان.