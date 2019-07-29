شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجل 63.08 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم الاثنين 63.08 دولار للبرميل لخام القياس العالمى مزيج برنت بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 56.06 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية اليوم الجمعة، أن أسعار النفط شهدت فى الأسواق العالمية تراجعا ملحوظاً بسبب ترقب المباحثات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، مشيرة أيضا إلى أنه أحد أسباب تراجع أسعار النفط أيضا تراجع عدد منصات الحفر في بالولايات المتحدة الأمريكية وهو ما يدل على تراجع الطلب على النفط .

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كما أدت التوترات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وأيضا المخاوف بشأن ضعف النمو الاقتصادي العالمي إلى تراجع أسعار النفط .

وعلى خلفية احتجاز إيران يوم الجمعة الماضية ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو"، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن البحرية الملكية ستواكب السفن التي ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز.

فيما تخطط المملكة العربية السعودية لإنشاء خطوط جديدة تؤمن صادرات النفط بعيداً عن مضيق هرمز صرح خالد الفالح وزير الطاقة السعودي بالتخطيط لزيادة طاقة خط الأنابيب شرق-غرب 40% خلال عامين .