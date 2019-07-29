شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: تطوير منطقتي ميت عقبة وأرض اللواء بقيمة 135مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة لمياء عبد القادر، نائب محافظ الجيزة، إنه يتم العمل على تطوير منطقتى أرض اللواء وميت عقبة بقيمة إجمالية تبلغ 135 مليون جنيه، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات وبتعاون مع كافة أجهزة المحافظة من بهدف رفع كفاءة الخدمات فى المنطقتين وتحسين سبل الحياة للمواطنين في هذه المناطق.

وقالت فى كلمة نيابة عن محافظ الجيزة، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقده جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للإعلان عن برنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة إن الجهاز قام بتطوير منطقتين في المحافظة (ميت عقبة وارض اللواء) وذلك من خلال تطوير خدمات البنية التحتية، لافتة إلي أن ذلك يأتي في إطار برنامج الارتقاء الحضري الذي ينفذه الجهاز بتمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية بمنحة من الاتحاد الأوروبي.

وقالت، إنه يتم تطوير ميت عقبة من خلال رصف الشوارع وإنارتها وتطوير الميادين وتطوير شبكات مياة الشرب والصرف الصحي بقيمة إجمالية تصل 25 مليون جنيه كما تم تطوير أرض اللواء من خلال تطوير خدمات الصرف الصحي وخزانات المياة وشبكات المياة بقيمة إجمالية تبلغ 110 مليون جنيه.