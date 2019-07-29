شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المشروعات: 260 مليون جنيه لـ35 مشروعا لتطوير 4 مناطق بالقاهرة والجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستهدف جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تنفيذ 35 مشروعا للتطوير العمراني/ الاجتماعي بـ 4 مناطق فى القاهرة والجيزة، منها 19 مشروعا بمحافظة القاهرة، 16 مشروعا بمحافظة الجيزة، تصل تكلفتها الإجمالية حوالي 260 مليون جنيه، فى إطار برنامج الارتقاء الحضرى.

وقالت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن برنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة يطبق فى 4 مناطق وهى (عزبة خير الله والزاوية وميت عقبة وارض اللواء)، مشيرة إلى أن البرنامج يقدم نموذجا لتطوير برامج مستقبلية أكثر تطورا تتكامل فيه المدخلات المختلفة لتطوير المناطق المستهدفة بمحافظتي القاهرة والجيزة.

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وأشارت خلال كلمتها فى المؤتمر الصحفى الذى عقده الجهاز اليوم، أن برنامج الارتقاء الحضرى يشهد تكامل وتشابك أنشطة دعم المشروعات متناهية الصغر، والإقراض والتسهيلات المالية والدعم الفني للخدمات غير المالية مع مشروعات الارتقاء بالبنية الأساسية وتطوير بنية الخدمات المجتمعية، بما يحقق أهداف التنمية الحضرية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

وأضافت، أن هذه المشروعات تشمل إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي وأعمال رصف الطرق والإنارة، وتطوير عدد من الانفاق وكباري المشاة، بالإضافة إلى مشروعات تطوير عدد من المدارس والمؤسسات الصحية والأسواق ومواقف الميكروباص، علاوة على توفير الخدمات الترفيهية من خلال الملاعب والمناطق الخضراء والساحات المفتوحة.