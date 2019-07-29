شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة المالية: الحصيلة الضريبية للعام 2018-2019 بلغت 660 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة المالية عن إجمالى الحصيلة الضريبية للعام المالي 2018- 2019 ( 660) مليار جنيه مقابل566 مليار في العام السابق، مشيرة إلى أنه نسبة النمو في الضريبة وصل إلى 17%.
وأضافت الوزارة في المؤتمر الصحفي المنعقد للإعلان عن الحصيلة الضريبية للعام المالي 2018-2019، أن حصيلة الضرائب من الجهات غير السيادية وصلت إلى 517 مليار، موضحة أن تخطت النسبة المستهدفة حيث وصلت إلى نسبة 101%.
وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الضرائب من الجهات السياديه وصلت إلى 142 مليار جنيه مقابل 152 مليار العام الماضي، مضيفة أن نسبة الزيادة في حصيلة مصلحة الضرائب وصلت إلى نسبة 9.9% مقابل 9.3% خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن النسبة تدل على زيادة نمو الإنتاج بأكثر من نصف في المائة وهي النسبة المستهدفة من قبل الدولة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة المالية: الحصيلة الضريبية للعام 2018-2019 بلغت 660 مليار جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.