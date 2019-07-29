شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بنسبة 5% بمستهل التعاملات بضغوط هبوط شبه جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.54% خاسرة 56.52 نقطة، لتصل إلى مستوى 10519.49 نقطة. وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 20 مليون سهم بقيمة 35.4 مليون ريال قطرى عبر 1192 صفقة، وارتفعت 9 أسهم، وانخفض 26 سهما، واستقرت 7 أسهم. Advertisements وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 1.34%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.08%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.57%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.34%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.16%، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.60%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.22%.

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