شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 29-7- 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب اليوم الاثنين 29-7- 2019، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية ارتفاعا مقارنة بأسعار أمس، حيث سجل "عيار 24" 171.18 ريال سعودى بما يعادل 45.87 دولار أمريكى، مقابل 172.06 ريال أمس. أسعار الذهب عيار 24 بلغت 171.19 ريال أي $45.65 دولار. سعر الذهب عيار 22 بلغ 156.93 ريال أي $41.84 دولار. أسعار الذهب عيار 21 بلغت 149.80 ريال أي $39.94 دولار. Advertisements أسعار الذهب عيار 18 بلغت 128.40 ريال أي $34.24 دولار. سعر الذهب عيار 14 بلغ 99.86 ريال أي $26.63 دولار. سعر الذهب عيار 12 بلغ 85.60 ريال أي $22.82 دولار. أسعار أوقية الذهب بلغت 5,324 ريال أي $1,420 دولار. أسعار جنيه الذهب بلغت 1,198 ريال أي $319.53 دولار. أسعار كيلو الذهب بلغت 171,192 ريال أي $45,646 دولار.

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