تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود شبه جماعى للقطاعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.31% رابحا 19.220 نقطة ليصل إلى مستوى 6144.05 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.46% رابحاً 31.410 نقطة ليصل إلى مستوى 6777.75 نقطة، فيما مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.14% خاسراً 6.930 نقطة ليصل إلى مستوى 4892.61 نقطة.
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 110.6 مليون سهم بقيمة 19.1 مليون دينار كويتى عبر 3193 صفقة.
وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.40%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.32%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.29%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.16%.
وجاء سهم "العيد" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تلاه إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 9.07%، ثم وربة للتأمين بنسبة 4.33%، فيما تصدر سهم "التجارة والاستثمار العقارى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 14.12% ثم الشركة الوطنية للرماية بنسبة 6.78%، ثم شركة منشآت للمشاريع العقارية بنسبة 6.76%.
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