استقرار سعر الدولار في تعاملات اليوم الاثنين ليسجل 16.54 جنيه

أحمد أبوعقيل

استقر سعر الدولار امام الجنيه فى بداية تعاملات اليوم الاثنين، وسجل متوسط سعر الدولار امام الجنيه نحو 16.54 جنيه للشراء ، 16.64 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار لدى بنوك الاهلى المصرى ومصر نحو 16.54 جنيه للشراء ، 16.56 جنيه للبيع ، فيما سجل لدى البنك التجارى الدولى نحو 16.52 جنيه للشراء ، 16.62 جنيه للبيع

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ويأتى ذلك فى الوقت ظل الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين عالمياً ، حيث ارتفع الدولار مقابل اليورو لتسجل العملة الاوروبية الموحدة 1.1136 دولار.

وشدّد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على أن انخفاض سعر الدولار في الفترة الأخيرة يجب أن يكون له مردود على أسعار السلع والمنتجات، خاصة أن تحريك أسعار المنتجات البترولية في الفترة الأخيرة لن يؤثر بصورة كبيرة على الأسعار أيضاً في ظل توافر السلع الأساسية بمخزون كبير، وزيادة المعروض عن الطلب.

واصل سعر الدولار اليوم استقراره في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والأهلي الكويتي والأهلي اليوناني، واستقر سعر الدولار اليوم في بنك كريدي اجريكول وبنك الإسكندرية وبنك بلوم ومصر إيران للتنمية ليصل سعر الدولار إلى 16.55 للشراء مقابل 16.62 للبيع، واستقر سعر الدولار اليوم في بنك البركة وبنك مصر إيران للتنمية عند سعر للدولار بقيمة 16.55 للشراء مقابل 16.62 للبيع