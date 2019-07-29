شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المشروعات الصغيرة: 6.4 مليار جنيه منح لتنفيذ مشروعات كثيفة العمالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الجهاز نجح منذ نشأته عام 1992، فى تقديم منح قدرها 6.4 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات كثيفة العمالة فى مجال البنية الأساسية وتنمية المجتمع والتدريب حققت حوالى 82.4 مليون يومية عمل.

وأضافت فى تصريحات خاصة على هامش مؤتمر "برنامج الارتقاء الحضرى وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة" إن هناك نموا مستمرا فى القروض والخدمات المالية المقدمة من جهاز المشروعات إلى الشباب، كاشفة أن إجمالى ما ضخه الجهاز بالفترة من يناير إلى يونيو 2019 بلغ 2.8 مليار جنيه.

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وأشارت إلى أنه تم تمويل 11 ألف مشروع صغير ومتناهى، خلقت 174.6 فرصة عمل جديدة، لافتة إلى أنه تم إتاحة منح بـ35 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، وفرت 33.7 ألف يومية عمل.