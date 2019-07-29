شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع هامشى لبورصة دبى بمستهل التعاملات وسط هبوط قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.01% خاسرا 0.32 نقطة ليصل إلى مستوى 2845.75 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 38.9 مليون سهم محققة ما قيمته 30.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 512 صفقة ل30 سهما، وارتفع 13 سهما، وانخفض 11 سهما، واستقرت 6 أسهم.

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وتراجعت 3 قطاعات ببورصة دبى على رأسها الاتصالات والخدمات ببورصة دبى بنسبة 0.54%، 0.51%، على التوالى، ثم البنوك بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 1.92%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.93%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.60%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.16%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم أجيليتى القابضة بنسبة 6.42%، ثم سهم شركة دى إكس بى انترتمينتس بنسبة 2.25%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 4.14%، ثم سهم أرابتك القابضة بنسبة 1.69%.