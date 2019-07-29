شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الاثنين 29-7-2019 وتباين العملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات اليوم الاثنين 29-7-2019، فى مختلف البنوك العاملة فى مصر ومن العملات التى استقرت أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين، الدولار الأمريكى، الذى استقر سعره عند سعر ختام تعاملات الأسبوع الماضى الذى بلغ 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع على مستوى عدد كبير من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى.

كما استقر سعر الريال السعودى عند 4.41 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.52 جنيه للشراء.

16.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.54 جنيه للشراء.

16.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

16.54 جنيه للشراء.

16.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.53 جنيه للشراء.

16.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.55 جنيه للشراء.

16.65 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.52 جنيه للشراء.

16.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.53 جنيه للشراء.

16.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

16.54 جنيه للشراء.

16.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

تباين سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، مقارنة بختام تعاملات الأسبوع الماضى، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.39 للشراء، 18.53 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، مقارنة بالأسبوع الماضى، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.4 جنيه للشراء، و20.61 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر إغلاق الأسبوع الماضى، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.4 جنيه للشراء، و4.44 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم،ارتفاعا طفيفا وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره 54.32 جنيه للشراء، و 54.72جنيه للبيع.