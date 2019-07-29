شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم اليابان تتراجع مع حذر المستثمرين قبل إعلان النتائج وقرارات للمركزي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت الأسهم اليابانية اليوم الاثنين جراء عمليات بيع لجني الأرباح وسط تعاملات هادئة، إذ يبدي المستثمرون حذرا قبيل إعلان نتائج الشركات وقرارات بشأن السياسات النقدية من بنك اليابان ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع.

ونزل المؤشر نيكي القياسي 0.2% إلى 21616.80 نقطة ليبتعد أكثر عن ذروة شهرين ونصف الشهر التي بلغها يوم الخميس بالرغم من مؤشرات إيجابية من وول ستريت.

وأثر جني الأرباح على موردين يابانيين لأجزاء إلكترونية لهواوي الصينية، وهبط سهم موراتا للتصنيع2%، ونزل سهم تي.دي.كيه كورب 1.7 % وتراجع سهم تايو يودن 2%.

وكانت تلك الأسهم قد ربحت الأسبوع الماضي بفضل أنباء عن استئناف محادثات التجارة الأمريكية الصينية، لكنها فقدت قوة الدفع اليوم بسبب انحسار التوقعات بحدوث تقدم في المحادثات بين الجانبين في شنغهاي.

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وهبط سهم كيينس كورب 4.4% بعد تراجع أرباح الشركة في ربع السنة من أبريل إلى يونيو حزيران 15% مقارنة بها قبل عام.

ونزل سهم طوكيو إلكترون 0.8% بعد أن قال مورد معدات صنع الرقائق الإلكترونية بعد إغلاق التعاملات يوم الجمعة إن أرباح التشغيل في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو هوت 41% على أساس سنوي، وهو تراجع أكبر بكثير مما توافق عليه المحللون.

وخالف الاتجاه النزولي، سهم مجموعة سوفت بنك ذو الثقل على مؤشر نيكي وزاد 3.9%، وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة سوفت بنك ماسايوشي سون اليوم الاثنين إن الشركة ستستثمر ملياري دولار في تطبيق جراب لطلب سيارات الأجرة.

وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 % إلى 1568.57 نقطة، وكان حجم التداول في ضعيفا عند 1.74 تريليون ين (16 مليار دولار) مقارنة بالمتوسط اليومي البالغ 2.33 تريليون ين في العام الأخير.