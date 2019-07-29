شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود أسهم البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.45% رابحا 6.88 نقطة ليصل إلى مستوى 1534.56 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 818 ألف سهم، بقيمة قدرها 270 ألف دينار بحرينى.

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وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 29.88%، مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.31%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.60،%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.85%، مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 4.48%.

فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.46%.